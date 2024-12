Nocny pościg ulicami Bydgoszczy. Kierowca miał powody, by uciekać przed policją

Wszystko zaczęło się na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Fabrycznej, gdzie patrol zauważył kierowcę osobowego opla, który zignorował czerwone światło . Pomimo sygnałów do zatrzymania, kierowca przyspieszył i rozpoczął ucieczkę . Policjanci ruszyli w pościg ulicami miasta. Mężczyzna kierujący oplem popełniał kolejne wykroczenia drogowe, m.in. przekraczał prędkość i lekceważył znaki.

W pewnym momencie, na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Kaplicznej, kierowca opla stracił panowanie nad pojazdem, zahaczył o krawężnik i omal nie zderzył się z radiowozem . Mimo to kontynuował ucieczkę, aż w końcu porzucił samochód i wraz z pasażerką uciekł do lasu. Tam został zatrzymany przez policjantów.

Okazało się, że za kierownicą siedział 26-latek z powiatu radomszczańskiego, a jego pasażerką była 27-latka z powiatu chełmińskiego. Obie osoby były poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości . Mężczyzna miał do odbycia trzyletnią karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa, a kobieta była poszukiwana w związku z ustaleniem miejsca pobytu.

Badanie narkotestem wykazało, że kierowca był pod wpływem marihuany i metamfetaminy . Dodatkowo okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, a następnie do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, gdzie rozpoczął odbywanie wcześniej zasądzonej kary. Grożą mu również dodatkowe zarzuty za jazdę pod wpływem narkotyków, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz szereg wykroczeń drogowych.