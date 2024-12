Był odpowiedzialny za obronę Pokrowska. Ukraiński generał odwołany Generał Ołeksandr Łucenko został odwołany z dowództwa grupy "Donieck" - informuje Ukrainska Prawda. Według portalu odwołanie Łucenki ma związek z szybkimi postępami wojsk rosyjskich w kierunku strategicznie ważnego miasta Pokrowsk na wschodzie Ukrainy.

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine