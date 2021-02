Ostrzeżenia IMGW. Jest alert 3. stopnia. Najnowsze informacje o pogodzie

IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne. Jest wśród nich także alert najwyższego - trzeciego stopnia - ogłosił Grzegorz Walijewski w programie WP "Newsroom". Gość z IMGW poinformował, że na ten weekend ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują dla całego dorzecza Wisły. Synoptyk tłumaczył, że cały czas obserwowane są topnienia pokrywy śnieżnej, co powoduje wezbrania w rzekach. Poziom wody przekroczy stany ostrzegawcze, stąd wydane zostały alerty 2. stopnia. To jednak nie wszystkie ostrzeżenia IMGW. Alert trzeciego stopnia obowiązuje od ujścia Narwi do Płocka - mówił Grzegorz Walijewski. Powodem wydania alertu jest zator lodowy, który zalega od dłuższego czasu. Gość programu "Newsroom" dodał, że zator zaczyna się kruszyć, ale wciąż ma długość ok. 20 km. Poniżej Płocka lód został skruszony przez lodołamacze. Ekspert z IMGW krótko przedstawił też prognozę pogody na najbliższe godziny dla Tatr. Tam wciąż może pojawić się śnieg, co jest zasługą frontu, który przebiega w tej chwili przez Polskę.

