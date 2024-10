Iran gotowy do ataku? Biały Dom alarmuje

Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu ostrzegł we wtorek, że Iran przygotowuje się do przeprowadzenia ataku z użyciem rakiet balistycznych przeciwko Izraelowi. Informację tę podały amerykańskie media, powołując się na źródła w administracji USA. Jeśli do tego dojdzie, Teheran spotkają "poważne konsekwencje".