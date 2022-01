Ostry wpis Giertycha, zwrócił się do Ziobry. "Postanowił pan publicznie mnie zniesławić"

Przez rok prokuratura wysyłała do Giertycha wezwania do stawiennictwa na zamianę zarzutów, których nie postawiono. "Tym samym żądał pan ode mnie, abym pod groźbą zatrzymania, czy wniosku aresztowanego uznał, że to pan będzie decydował, kto jest podejrzanym a kto nie, a nie sądy. Nie będzie na to mojej zgody, bo oznaczałoby to zgodę na brak nadzoru sądów nad prokuraturą. Wiem, że ten nadzór pana boli. Ale musi pan ten ból przeżyć, bo już pan tego nie zmieni" - napisał Giertych.