Ostre reakcje po akcji TV Republika wobec Owsiaka i WOŚP. "To jest bandytyzm"

Już 9 tysięcy - tyle skarg wpłynęło łącznie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z materiałami telewizji Republika i wPolsce24 o Jerzym Owsiaku. Reporter WP Jakub Bujnik zapytał, co sądzą o tym Polacy w ramach programu "Bazar Polityczny". - Daję pieniądze, kupuję czapki. Pomagam, ile tylko mogę. - Nigdy nie lubiłem Owsiaka, bo to jest fałszywy facet. - Nie chcę wypowiadać się na temat TV Republika, bo musiałabym użyć nieparlamentarnych słów - mówili nasi rozmówcy, gdy zapytaliśmy ich ostatnie zamieszanie wokół akcji Telewizji Republika pt. "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę", która wymierzona jest w twórcę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Materiały i komentarze prawicowego medium o Jerzym Owsiaku odbiły się szerokim echem i teraz są tego konsekwencje. - Oczywiście, że to wszystko poszło za daleko. To jest bandytyzm po prostu, to trzeba tępić. - Boże, uchroń go przed taką opinią, mam nadzieję, że ludzie mają swój rozum. - Są takie złe opinie na Owsiaka, że jest to przykre. Zawsze wpłacałam na to pieniądze, życzę ludziom dobrego podejścia do WOŚP - mówili przechodnie na temat działań Republiki względem Jerzego Owsiaka. Obejrzyj cały odcinek, by poznać wszystkie opinie Polaków o tej sprawie.