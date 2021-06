Ostre reakcje na wpis Terleckiego. "To nie powinno mieć miejsca". "Sytuacja jest katastrofalna"

Wywołało to bardzo negatywne reakcje wśród internautów i komentatorów, a opozycja zapowiedziała nawet wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu. W środę Ryszard Terlecki postanowił jednak dolać oliwy do ognia i w szerszym wpisie na Facebooku tłumaczył się ze swoich słów.