Ostre, płytkie, emocjonalne. Paski informacyjne nie informują

- Zjawisko to nie dotyczy jedynie TVP – podkreślają poproszeni o komentarz eksperci. Politolog wyjaśnia, że komunikacja jest coraz bardziej płytka. Według Rady Języka Polskiego, 75 proc. pasków informacyjnych w "Wiadomościach” TVP to perswazja i emocje.



Ostrzej i łatwiej

Zdaniem politologa, taka analiza musiałaby wykraczać poza dwie konkurujące ze sobą stacje, które coraz częściej odwołują się do emocji widza. - Ważne jest także poszerzenie kontekstu zjawiska i analiza pasków z ostatnich 4 lub 5 lat – ocenia politolog Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, że komunikacja wyostrza się i jest coraz bardziej płytka.

Zdaniem politologa, fakt, że belki TVP szczególnie zwracają uwagę odbiorców, może wiązać się z tym, że to telewizja finansowana przez podatników, "za nasze pieniądze". - Misja debaty publicznej zniknęła i zamiast tego mamy jednoznaczne, często śmieszne rozstrzygnięcia - dodaje ekspert.

Pasek (nie)informacyjny, instrument walki politycznej

Językoznawcy przedstawili raport marszałkowi Sejmu. Wynika z niego, że funkcje informacyjną spełnia co czwarty pasek. Sporządzanie raportu na temat stanu ochrony języka polskiego to ustawowy obowiązek Rady Języka Polskiego. Temat najnowszego dokumentu to „Język informacji politycznej”.