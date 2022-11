Ostra reakcja Zełenskiego. "Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia"

Podczas wtorkowego wystąpienia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do incydentu z rakietą, która trafiła w terytorium Polski. Jego wypowiedź była stanowcza, a oskarżenia padły wprost. - Stało się to, przed czym od dawna ostrzegaliśmy. Terror nie ogranicza się do granic naszego państwa. Rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę - stwierdził, odnosząc się do nieoficjalnych informacji.