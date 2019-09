Ostra reakcja Andrzeja Dudy na akcję "Nie świruj, idź na wybory"

Akcja "Nie świruj, idź na wybory" spotkała się z mieszanym odbiorem Polaków. Seria spotów nie spodobała się prezydentowi Andrzejowi Dudzie. O jego reakcji opowiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Szef Gabinetu Prezydenta odniósł się także do organizatorów akcji oraz celebrytów i artystów, którzy wsparli inicjatywę, publikując filmiki. - Myślę, że ktoś, kto wpadł na ten pomysł, dał bardziej świadectwo temu kim jest sam, a nie dał świadectwa o tych osobach, które parodiuje. (...) Warto, żeby przeprosili, warto, żeby publicznie przekazały to, jak dzisiaj czują się w tej sytuacji, w której zostały być może wmanipulowane, być może jakoś towarzysko namówione - warto, żeby się do tego odniosły, nie mogą milczeć, nie powinny milczeć w tej sprawie, bo milczenie pokazuje, że akceptują to w jakim kontekście się znalazły - oświadczył.