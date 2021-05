Ostra kłótnia w TVN24. "Posłanka, jak moja żona, słyszy co chce"

"'Pani tak, jak moja żona, słyszy tylko to, co chce' - poseł Mark Dyduch do Barbary Nowackiej. No, chyba żona posła Dyducha stanie się od dzisiaj jedną z najbardziej znanych kobiet w Polsce. Zwłaszcza, iż dodał jeszcze do B. Nowackiej, że… trajkocze. Hym..." - napisał na Twitterze Adam Sznejfeld.