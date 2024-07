"Ostra erozja" w PiS? "Proces już się zaczął"

Sejm uchylił Marcinowi Romanowskiemu immunitet. Posłowie zgodził się też na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Za było 234 posłów, przeciw - 196, wstrzymało się 4. W programie "Newsroom" WP prowadzący Paweł Pawłowski zwrócił uwagę, że w głosowaniu nie wzięło udział 14 posłów. Politolożka prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz w nawiązaniu do głosowania ws. depenalizacji aborcji, gdzie brakło 3 głosów koalicji rządzącej, stwierdziła, że PiS jest lepiej zorganizowany i "zorientowali się, że wystarczy ich tam, żeby przeprowadzić swoje". - Chociaż rzeczywiście PiS tak od wewnątrz też się sypie. Tam ostra erozja - oceniła politolożka. Rozmawiano również o "kryzysie przywództwa Kaczyńskiego". Pietrzyk-Zieniewicz stwierdziła, że jeszcze jest za wcześnie, żeby twardy elektorat zobaczył, co się dzieje. - Póki co prezes może spać spokojnie, ale proces już się zaczął - oceniła.