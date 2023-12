Ostatnie godziny TVP Info. Nowa ekipa już szykuje "Wiadomości"

Nowa władza jest zdeterminowana, by zmiany przeprowadzić szybko i zakończyć je w tym tygodniu. - Mieliśmy do czynienia ze wzrastającą patologią i daleko idącą niegospodarnością. Telewizja zaczęła już funkcjonować w oparciu o środki finansowe z długu publicznego. Trzeba było to natychmiast przerwać - tak ważny polityk obozu rządzącego tłumaczy sposób przejęcia kontroli nad telewizją państwową.