Ostatnia zmiana czasu nie tak szybko. Jest termin

Wszystko wskazuje na to, że wiosną znów będziemy zmieniać czas z zimowego na letni, a jesienią 2019 odwrotnie. Podczas spotkania ministrów infrastruktury państw UE padł nowy, dość odległy, termin odejścia od zmiany czasu.

To 1 kwietnia 2021 roku. - Wydaje się że jest on akceptowalny - tak stanowiska innych państw określił minister Adamczyk.

Zaznaczył, że przed podjęciem decyzji najważniejsze jest, aby nie doprowadzić do "mozaik czasowej" w Europie. Mówił też, że polski rząd podkreśla też aspekt ekonomiczny ewentualnych zmian.

- Te decyzje są akceptowalne społecznie, mamy tego świadomość. Wydaje się, że to, co zaproponowała pierwotnie prezydencja austriacka, żeby do zmiany czasu doszło już w przyszłym roku na wiosnę, nie uzyskało akceptacji praktycznie większości państw Unii Europejskiej - wyjaśniał.