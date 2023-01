Ostatnia modlitwa z Benedyktem XVI. Tłumy żegnają zmarłego papieża

Od poniedziałku Włosi i turyści z całego świata ustawiają się w kolejce, by pożegnać zmarłego w sobotę Benedykta XVI. Emerytowany papież przeżył 95 lat i zmarł w watykańskim klasztorze, w którym mieszkał od czasu przejścia na emeryturę w 2013 r. Ta decyzja była szokująca dla większości duchownych, ponieważ Benedykt stał się pierwszym od 600 lat papieżem, który zrezygnował z urzędu. Agencja AP udostępniła nagrania z Bazyliki Świętego Piotra, gdzie do czwartku istnieje możliwość pożegnania się z byłym papieżem poprzez czuwanie i ostatnią modlitwę. Jak przekazały władze Watykanu w oficjalnym oświadczeniu, "przez dwanaście godzin" drzwi do Bazyliki będą otwarte jeszcze we wtorek i środę, natomiast w czwartek odbędzie się pogrzeb, który poprowadzi papież Franciszek na placu Świętego Piotra.

Rozwiń