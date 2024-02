Ostatnia akcja w Awdijiwce. Moment wycofania się tuż przed atakiem Rosjan

Ukraińskie wojska wycofują się z Awdijiwki pod Donieckiem. "W związku z sytuacją operacyjną wokół Awdijiwki, w celu uniknięcia otoczenia oraz ochrony życia i zdrowia żołnierzy, podjąłem decyzję o wycofaniu naszych oddziałów z miasta i przejściu do obrony na bardziej dogodnych pozycjach" - oświadczył gen. Syrski w piątek. Tymczasem agencja AP udostępniła nagranie żołnierzy z 3. samodzielnej brygady szturmowej "Azow", którzy ewakuowali się ze swoich pozycji w mieście przed rosyjskim atakiem. Najpierw zebrano wszystkich wojskowych, którzy w ostatnim czasie bronili Awdijiwki. Do tej akcji wykorzystano wóz bojowy BMP-2. Na nagraniu w pewnym momencie dochodzi do uderzenia w transporter, przez co zgromadzeni w środku Ukraińcy chwytają za broń i zabijają czyhających na nich Rosjan. Następnie widać, że cała grupa "Azow" przebywa w piwnicy jednego z opuszczonych budynków, podczas gdy armia Putina równa miasto z ziemią. Brygada "azowców" została w ostatnim czasie wysłana w rejon Awdijiwki jako wzmocnienie. Dowódcy raportowali, że sytuacja jest krytyczna. Wcześniej, na początku tygodnia broniąca rejonu miasta 110. brygada zmechanizowana podała, że z powodu ciężkich strat i zmęczenia nie jest już w stanie dalej utrzymać swoich pozycji.