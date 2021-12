"Ostatni uciekinier" z Wezuwiusza. Wstrząsające znalezisko archeologów

Co niezwykłe, szkielet mężczyzny leży z twarzą zwróconą do góry. Stanął więc, jak sądzą naukowcy, oko w oko ze śmiercią. "Większość osób, które znaleźliśmy w Herkulanum, leżała twarzą w dół. Może próbował dotrzeć do łodzi i odwrócił się, gdy usłyszał ryk chmury pędzącej w jego stronę z prędkością 100 km na godzinę" - powiedział The Times włoski archeolog i kierownik wykopalisk, Francesco Sirano.