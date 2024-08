"Ostatni raz". Biden stawia warunki Netanjahu

Joe Biden zadzwonił do Benjamina Netanjahu, aby omówić wspólne przygotowania USA i Izraela na wypadek odwetu ze strony Iranu. Amerykański prezydent miał przestrzec swojego rozmówcę, że "jeśli sytuacja znów się pogorszy, nie powinien liczyć na to, że Waszyngton znowu go uratuje".