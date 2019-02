"Osoby pochodzenia irańskiego" w drodze do Polski? Nie wpuszczono 136 cudzoziemców

MSWiA ma informacje o planowanych zgromadzeniach w związku ze zbliżającą się konferencją bliskowschodnią w Warszawie. - Protesty mogą być organizowane szczególnie przez osoby pochodzenia irańskiego - poinformował wiceszef resortu.

Rzecznik Straży Granicznej por. Agnieszka Golias poinformowała, że aby wjechać do naszego kraju cudzoziemiec musi m.in. "posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy, uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, oraz nie może widnieć w bazach danych jako osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego".