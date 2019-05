Osobliwy apel Karnowskiego ws. Kościoła. Ostra odpowiedź ks. Kramera

Redaktor tygodnika "Sieci" Jacek Karnowski zaapelował do wiernych o liczny udział w niedzielnych mszach. Ks. Grzegorz Kramer skrytykował publicystę, twierdząc, że uczestnictwo w nabożeństwach nie powinno być rodzajem manifestu.

"Najbliższa niedziela to będzie ważna data w historii Polski. Nie zawiedziemy naszych kapłanów, i będziemy tam, gdzie należy być w niedzielę, prawda? Nie zagramy w scenariuszu Sorosa, prawda?" - napisał na Twitterze Karnowski.

Publicysta odniósł się w ten sposób do trudnej sytuacji, w której znalazł się polski Kościół po emisji filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Dokument, który ukazuje przypadki pedofilii wśród duchownych, w serwisie YouTube wyświetlono już ponad 15 mln razy.

Wpis dziennikarza wywołał burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Głos w tej sprawie zabrał m.in. ks. Grzegorz Kramer. Odezwa Karnowskiego najwyraźniej nie przypadła duchownemu do gustu.

"Co to znaczy: idźmy się pomodlić, nie zawiedźmy naszych kapłanów? Eucharystia jest jakimś manifestem poparcia? Na serio chce Pan teraz rozgrywać świat Eucharystią? Na serio uważa Pan, że za pedofilami w sutannach stoi mityczny Soros? Przecież to jest kpina z ofiar" - czytamy na Twitterze księdza.