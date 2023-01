Ośmieszyli tym armię Putina. Nagranie z bronią S-300 to hit

Rosjanie kolejni raz wystawieni na pośmiewisko. Tym razem do sieci trafiło nagranie z obwodu donieckiego, na którym widać, jak przewożony jest porzucony rosyjski system rakietowy S-300. Pomysłowym Ukraińcom wystarczył do tego zwykły TIR. Według portalu "Ukrainska Pravda" żołnierze Putina porzucili wojskowy sprzęt 30 km na wschód od Doniecka wraz z amunicją. Gdy dowiedzieli się o tym Ukraińcy, zaplanowali akcję przejęcia wrogiej broni. W tym samym momencie do bazy obrońców Kijowa dotarła ogromna laweta, na której dostarczono wozy opancerzone. Jeden z dowódców 53. Brygady Zmechanizowanej zadecydował, że ta sama laweta pojedzie po porzucony sprzęt. Tak też się stało i z frontu system przeciwlotniczy klasy ziemia-powietrze S-300 odholował zwykły TIR. Śmiertelna broń trafiła do ukraińskiego arsenału i niewykluczone, że zostanie wkrótce wykorzystana przeciwko okupantom.