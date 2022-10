Osłupienie na Balicach w Krakowie. "Król lotniska" nigdzie nie poleciał

"Król lotniska". Straż Graniczna nie przepuściła mężczyzny

Pracownicy lotniska w Balicach z pewnością na długo zapamiętają mężczyznę, który w poniedziałek przed godziną 15.00 chciał wsiąść na pokład samolotu lecącego do Shannon. Już na wstępie dał się poznać z nie najlepszej strony, arogancko oświadczając, że jest "królem lotniska". Niestety, okazało się, że królewskie przywileje tym razem go nie dotyczyły. Gdy wyciągnął swój dowód osobisty, potrzebny do odprawy, okazało się, że nie będzie mógł nigdzie polecieć. Dokument przestał być ważny. Nie dlatego, że upłynął jego termin ważności czy zmieniły się dane osobowe. Posiadany przez niego dokument był zniszczony. I to w nietypowy sposób.