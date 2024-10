Oskarżona w aferze dostała pracę w rządowej agencji. To żona byłego polityka PSL

Finał niekończącej się wędrówki akt

Adwokat Andrzej Mucha, reprezentujący Jana Burego oraz jego żonę, na prośbę o skomentowanie zarzutów wobec Urszuli Rogóż-Bury stwierdził, że "są one kompletnie bezpodstawne i miały na celu jedynie uderzenie w jej męża. Osobiście moja Klientka nie chce odnosić się do zarzutów. Zrobi to w odpowiednim momencie w sądzie".