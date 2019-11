Oskarżenia wobec prof. Tomasza Grodzkiego. "Nigdy nie zrobiłby czegoś takiego"

Fundacja Pomocy Transplantologii otrzymuje średnio jedną wpłatę od osoby prywatnej miesięcznie – mówi Wirtualnej Polsce prof. Bartosz Kubisa, szef fundacji. Działał w niej prof. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. Prof. Agnieszka Popiela zarzuciła mu, że musiała wpłacić na fundację 500 dolarów w związku z operacją matki. Teraz jednak zmieniła swoją wersję.

Odkąd prof. Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatu pod jego adresem padają zarzuty o to, że miał przyjmować łapówki. Nie ma na to – póki co – żadnych dowodów poza ustnymi oskarżeniami. Jednak i z tych prof. Agnieszka Popiela się wycofuje.