Oskarża księdza o molestowanie. Szokujące słowa w liście do abpa Gądeckiego

Były ministrant, teraz 41-letni mieszkaniec Wielkopolski, oskarżył o molestowanie księdza ze swojej parafii. Twierdzi, że już dwa lata temu opisał szokujące fakty w liście do abpa Stanisława Gądeckiego, ale kuria nie zareagowała właściwie. Władze kościelne zaprzeczają.

Twierdzi, że otrzymał sygnały o tym, że duchowny rok temu chodził w Poznaniu po kolędzie z ministrantami. - A przecież prosiłem, by trzymali go z dala od dzieci - relacjonuje 41-latek w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" to, co działo się po poinformowaniu kurii o zarzutach o molestowanie.