Wierni czekali na słowa o pedofilii. Proboszcz: "Nie czytałem listu, miałem swój jubileusz"

W niedzielę zamiast kazania wierni mieli usłyszeć mocny list biskupów, którzy przyznają, że nie uczynili wszystkiego, by zapobiec pedofilii. W wielu parafiach list został pominięty. - Nie odczytałem listu, ponieważ mieliśmy święto – mój jubileusz – mówi ks. Krzysztof Bujak z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku.

Do parafii św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej na Mazowszu przeniesiono oskarżonego o molestowanie chłopców księdza z Warszawy Olgierda N. Jak wyznał niedawno reżyser Andrzej Saramonowicz, był molestowany właśnie przez tego duchownego. - Ulubioną formą prowadzenia religii przez księdza N. było puszczanie slajdów z życia Świętej Rodziny. W salce katechetycznej gasło światło, a proboszcz przysiadał się do tego z nas, który siedział "po zewnętrznej", wkładając mu rękę w spodnie" – mówił Wirtualnej Polsce Saramonowicz.

- Co za oszczerstwa? Proszę powiedzieć, kto tak twierdzi? Chcę to wiedzieć. Nie powie pani? W takim razie to i ja mogę zasłonić się tajemnicą – oburzył się ks. Zbigniew Borkowski, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej, gdy zapytaliśmy, czy to prawda, że nie odczytał listu polskich biskupów w sprawie pedofilii.