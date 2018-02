Osiem Pendolino stoi niesprawnych. Nie uwierzycie, co się dzieje w zajezdni PKP

Co PKP robi z niesprawnymi pociągami Pendolino? Na pewno myśleliście, że pracownikom serwisu robota pali się w rękach. Przecież trwa szczyt wyjazdów na ferie i tysiące pasażerów czeka na wygodny i najszybszy pociąg w Polsce. Sprawdziliśmy. Jest dokładnie na odwrót.

Odwiedziliśmy serwis Pendolino w Olszynce Grochowskiej w Warszawie. To właśnie tam odstawiono niesprawne i uszkodzone pociągi. Pierwsze zdziwienie - Pendolino nie są szczególnie chronione i każdy może do niech podejść. To nie wszystko. Okazuje się, że przy dumie polskich kolei leniwie krząta się zaledwie kilku pracowników. A przy papierosku takie toczą się rozmowy:

Kolejarz1: - To ile tych Pendolino nam przyjechało?

Kolejarz2: - Nie wiem, chyba z dziesięć. Poczekaj, dziewięć naliczyłem! - odkrzykuje, aż echo niesie się po hangarze.