Orlen wpuścił prywatną firmę do kluczowej inwestycji. "Prywatny folwark"

Reporterzy Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że Daniel Obajtek i jego otoczenie zezwoliło na udział w inwestycji prywatną firmę kontrolowaną przez miliardera Michała Sołowowa. Pretekstem miały być oszczędności. Kosztem 3,7 proc. inwestycji Orlen straci wyłączną kontrolę nad instalacją zabezpieczającą przyszłość finansową paliwowego giganta. - To jest kolejny element pokazujący, że przez poprzednią władzę Orlen traktowany był jako prywatny folwark i słyszy robieniu wielkich interesów. Dziennikarze pokazują, że z naruszeniem prawa - komentował w programie "Tłit" WP europoseł KO Borys Budka. Gość programu mówił, że ta sytuacja pokazuje również to, jak inwestycje "były przygotowywane po to, by prywatny biznes mógł robić ogromny biznes kosztem spółki państwa". Po publikacji naszego tekstu Orlen ogłosił, że rada nadzorcza zgodziła się na zatrzymanie budowy kompleksu Olefiny III w jego dotychczasowym zakresie.

