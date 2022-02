Orędzie Putina. Politolog o realizacji dwóch celów przywódcy

Dr Barbara Brodzińska-Mirowska z UMK w Toruniu w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski została zapytana m.in. o poniedziałkowe orędzie Władimira Putina. - Prezydent Putin zawsze mówi do Zachodu - stwierdziła politolog i dodała, że w poniedziałek przywódca "testował granicę". - Zachował się w modelowy sposób, jak na autokratę - dodała. - Przekraczał kolejne granice i realnie mówił: sprawdzam. To, co dla Władimira Putina w jego polityce i propagandzie jest ważne, to uderzanie w tony, aby sprawdzać Zachód - wskazała rozmówczyni Mateusza Ratajczaka i podkreśliła, że spotkania prezydenta Rosji z innym przywódcami państw zachodnich to "zawsze jest zderzenie cywilizacji". - On sprawdza, na ile Zachód będzie spójny - powiedziała dr Brodzińska-Mirowska. - On sobie realizuje dwa cele, testuje zachód, ale tworzy też pewną wizję, propagandę na własne, wewnętrzne potrzeby - wskazała ekspertka i podkreśliła, że Putin dążył do rozbicia Zachodu od kilku lat. - On sobie przygotował grunt. Rozbity Zachód to dla niego idealny partner - wskazała.