Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. "Zdajemy egzamin z prawdziwej solidarności"

"Jesteście wielcy!" Prezydent dziękuje Polakom

Prezydent przypomniał też, że 24 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. - To święto upamiętnia tych, którzy w najmroczniejszych czasach zagłady pokazali, co to znaczy prawdziwe człowieczeństwo. Upamiętnia zarówno tych bezimiennych, jak i tych, których znamy z imienia i nazwiska - powiedział Duda.