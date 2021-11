Orędzie Andrzeja Dudy ws. sytuacji na granicy? Paweł Szrot o wystąpieniu prezydenta

We wtorek do późnych godzin wieczornych w Sejmie odbywała się dyskusja dotycząca sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że był na pierwszej części debaty. - Przysłuchiwałem się jej z wielkim zainteresowaniem - przekazał. Szrot wyjaśnił, że mimo skrócenia wizyty na Słowacji Andrzej Duda nie mógł się pojawić w Sejmie. - Pan prezydent wrócił już po zakończeniu debaty - wskazał. Na pytanie, dlaczego Andrzej Duda nie wygłosił orędzia ws. sytuacji na granicy, szef jego gabinetu poprosił o cierpliwość. - Jutro (czwartek - przyp. red.) są ważne obchody rocznicy odzyskania niepodległości. Będzie szereg wystąpień pana prezydenta. Z całą pewnością odniesie się on do tej bieżącej kwestii - powiedział Szrot i dodał, że Andrzej Duda "wie, że Polacy są zaniepokojeni". - Pan prezydent skieruje do nich swój własny przekaz - dodał gość WP.