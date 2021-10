"Ordynarna zagrywka". Sienkiewicz ostro o inicjatywie Dudy

Prezydent Andrzej Duda wystąpił z inicjatywą wysłania konwoju humanitarnego na granicę z Białorusią. "Trzeba pomóc imigrantom koczującym po białoruskiej stronie granicy. Apeluję do Białorusi o wpuszczenie pomocy. W ciężarówkach są namioty, łóżka i koce" - napisał prezydent w mediach społecznościowych. W transporcie znalazły się m.in. koce, łóżka, namioty do wykorzystania humanitarnego, jak również środki ochrony osobistej związane z COVID-19. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. - Z maili ministra Michała Dworczyka doskonale wiemy, że te transporty mają wyłącznie propagandowy charakter. To ordynarna zagrywka polityczna. W tej sytuacji jest to bardzo niestosowne - stwierdził Sienkiewicz.