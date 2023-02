"Ordynarna manipulacja". Minister z PiS o usuniętym spocie PO

Najpierw spot Platformy Obywatelskiej, a potem odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości. O wzajemnych oskarżeniach polityków obu obozów i "potrzebie przeprosin" mówił w poranku Wirtualnej Polski członek rządu. Kim jest Putin dla Morawieckiego? W grudniu 2021 r. błyszczał wśród przyjaciół Putina: Le Pen, Orbána, Salviniego - to słowa lektora w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej. O spocie, który został usunięty z oficjalnych kont partii, z Januszem Cieszyńskim rozmawiał na antenie WP Mateusz Ratajczak. - To symbol Platformy Obywatelskiej. Ten spot to ordynarna manipulacja, która zawiera kłamstwa i przeinaczenia - mówił w programie "Newsroom WP" pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa i sekretarz stanu w kancelarii premiera. Polityk odniósł się także do spotu swojego ugrupowania, który również pokazano na antenie. Mówił także o swoich oczekiwaniach wobec polityków ugrupowania Donalda Tuska. - Moim zdaniem zabrakło refleksji ze strony PO. Politycy tej partii powinni złożyć przeprosiny, a członkowie ugrupowania powinni sami skłonić się do refleksji - stwierdził Cieszyński.