Orban znów sobie na to pozwolił. Mimo skandali

O tym, że Zachód nie ma co liczyć na zmianę postawy Węgier, pokazują słowa Orbana z końca lutego. - Tak zdecydował naród węgierski w kwietniu w wyborach parlamentarnych: nie będziemy dostarczać broni, nie przystąpimy do żadnej koalicji wojennej – mówił do węgierskich parlamentarzystów Orban. - W tej wojnie nie może być zwycięzcy – dodał.