Orban: Zachód jest bliski wysłania wojska na Ukrainę. "Ściągnie Europę na dno"

W piątek Orban zapoczątkował kampanię koalicji Fidesz-KDNP przed wyborami do PE, z którymi rząd w Budapeszcie wiąże duże nadzieje. Liczy on na większą reprezentację sił krytycznie nastawionych m.in. do pomocy dla zmagającej się z rosyjską inwazją Ukrainy oraz kwestii imigracji.