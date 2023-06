Orban odleciał. "Putin nie jest zbrodniarzem wojennym"

- Walczę za Węgry. Nie przepadam za Putinem. Nie interesuje mnie Rosja. Dbam o Węgry. Więc to, co robię, to pozycje i działania, które są dobre dla Węgrów. I zdecydowanie wszystko, co dzieje się teraz między Rosją a Ukrainą, jest złe dla Węgrów. To niebezpieczne dla Węgrów. Żyją tam mniejszości węgierskie. Niebezpieczeństwo wojny jest w naszym sąsiedztwie. To nie tak jak wy, wiecie, jesteście Niemcami, macie Polskę i Węgry między Rosją a wojną ukraińską - odpowiedział Orban zaznaczając, że "to nie jest jego wojna".