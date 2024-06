Orban o Niemczech: Nie ten sam kraj, co 10 lat temu

- Poprzednie pokolenia mówiły do swoich dzieci: Synu, jeśli chcesz zobaczyć pracowitych ludzi, jedź do Niemiec. Jeśli chcesz zobaczyć dobrze zorganizowaną pracę w Niemczech, jeśli chcesz zobaczyć porządek, jedź tam, gdzie jest porządek - mówił Orban. Teraz natomiast Niemcy są "barwnym, zmienionym, wielokulturowym światem", w którym migranci "już nie są gośćmi". - To jest bardzo duża zmiana - stwierdził Orban. Węgry przejmują prezydencję w Radzie UE 1 lipca.