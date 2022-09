Opuszczony radziecki okręt podwodny. Polacy dostali się do środka

Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, tym razem wybrali się do angielskiego Rochester. Zaledwie godzinę drogi od Londynu znajduje się jeden z nielicznych już na świecie radzieckich okrętów podwodnych. To opuszczony Foxtrot B-49 U-475 o kryptonimie "Czarna Wdowa". Wyprodukowana w leningradzkiej stoczni jednostka służyła w basenach Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. Polakom udało się wejść do środka opuszczonej "Czarnej Wdowy" i pokazać ją od środka. Grupa eksploratorów Urbex History odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca i obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych.

