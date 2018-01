Opublikowano ustawy o KRS i SN w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym. Dokumenty zostały przygotowane przez prezydenta. Andrzej Duda podpisał je 20 grudnia 2017 r.

- Nikt nie miał wątpliwości, że prezydenckie projekty ustaw o SN i KRS, to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu; w tych ustawach są bardzo, bardzo istotne różnice - zaznaczył Andrzej Duda.