Opozycja zabiera władzę PiS. Mamy nowy sondaż

Gdyby wybory odbyły się w ostatni weekend, to do urn poszłoby 57,2 procent Polaków. Głosować nie ma zamiaru 40,6 proc. ankietowanych (z czego 21,3 proc. zdecydowanie nie chce uczestniczyć w wyborach). 2,3 proc. nie wie, czy pójdzie do urn.