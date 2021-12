"Opozycja wygra". Tajemnicza zapowiedź

- Chciałbym, żeby pan zapamiętał, co teraz powiem. Opozycja dzisiejsza najbliższe wybory parlamentarne wygra. PiS nie będzie miał wystarczającej liczby głosów, żeby trzecią kadencję rządzić - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, pytany o zjednoczenie opozycji. - Gdyby dziś opozycja pokazała już cały projekt na wybory, byłby to wdzięczny obiekt do działania Jacka Kurskiego w telewizji publicznej. Nie zrobimy tego. Ale działamy - podkreślił. - Pierwszym takim skowronkiem była skuteczna formuła zjednoczonej opozycji, demokratycznej większości senackiej, wyłonienia wspólnych trzech kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej. I będą takie działania coraz częściej. Opozycja te wybory wygra - oznajmił Zgorzelski.