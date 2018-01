"Opozycja się cieszy ale nie ma z czego". Jaki cel ma Kaczyński?

Telenowela pt. "Rekonstrukcja rządu" dobiegła co prawda końca, ale wciąż nie milkną komentarze na ten temat. "Kaczyński idzie po wyborców środka. Chce odebrać ich opozycji, by w końcu zdobyć większość umożliwiającą zmianę konstytucji. I ułożyć Polskę po swojemu na zawsze" - pisze Andrzej Stankiewicz.

Według niego, mimo, że liderzy PO i Nowoczesnej przekonują, że owe zmiany to właściwie ich zasługa, opozycja nie ma się z czego cieszyć. "Bo Kaczyński, który złapał już wszystkie ławice ryb na swym łowisku, właśnie przygotowuje się do wyprawy na wody terytorialne przeciwnika" - czytamy.

Największa sensacja

Za największa sensację rekonstrukcji Stankiewicz, jak wielu, uważa wyrzucenie Macierewicza. "To przewrót iście kopernikański. Wchodził do rządu, choć miał nie być ministrem - to była bodaj pierwsza złamana obietnica wyborcza PiS. Nic dziwnego, dla smoleńskiego kapłana trzeba było zrobić tę zmyłkę. Przez wiele miesięcy był nietykalny, pozostawał praktycznie poza kontrolą premier Beaty Szydło, z trudem nadzorował go nawet Kaczyński" - pisze.