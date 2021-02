Opole. Zgwałcił wnuczkę i nagrał to telefonem. Usłyszał wyrok

Kazirodczy gwałt na osobie poniżej 15. roku życia jest traktowany jako zbrodnia, dlatego 61-letniemu mężczyźnie groziło nawet 15 lat więzienia . Sąd Okręgowy w Opolu skazał go na 8 lat, ale uznał, że karę będzie odbywał w systemie terapeutycznym, dedykowanym przestępcom z zaburzeniami preferencji seksualnych - informuje serwis nto.pl.

61-latek dostał też 14-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z wychowaniem, edukacją lub opieką nad dziećmi. Przez taki sam okres nie może zbliżać się do swojej wnuczki. Ma jej również zapłacić 30 tys. złotych zadośćuczynienia.

Przypomnijmy, że sprawa wyszła na jaw w marcu 2020 roku. Mężczyzna został wówczas zatrzymany i trafił do tymczasowego aresztu. Nie przyznał się do winy.

Śledczy ustalili, że 2 czerwca 2018 roku mężczyzna zgwałcił wnuczkę. Nagrał też to zdarzenie telefonem komórkowym. To nie koniec, dziadek doprowadził też wnuczkę do wykonania tzw. innej czynności seksualnej. Tę scenę również zarejestrował telefonem.