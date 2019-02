Wrocław: Dziadek gwałcił swoją kilkuletnią wnuczkę. Trafi do więzienia na kilka lat

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu skazał 61-letniego mężczyznę na 6,5 roku więzienia za dopuszczenie się gwałtu na swojej 9-letniej wnuczce. Był też oskarżony o molestowanie drugiej kilkuletniej wnuczki. Tym samym podtrzymano wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wrocław: Dziadek gwałcił swoją wnuczkę

Dramat 9-letni dziewczynki trwał od 2014 roku. Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu, "to były powtarzające się zachowania polegające na dopuszczaniu się innych czynności seksualnych przy użyciu przemocy". Choć do stricte stosunku seksualnego nie doszło, to zdarzenia zakwalifikowano jako gwałt.