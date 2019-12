Wczoraj widziałem chyba w telewizji była opłatka był opłaty Parlamentarzystów mamy taki zwyczaj w same Pan gdyby był premierem Czy gdyby był posłem uczestniczył w wydarzeniu więc oczywiście Nie lubię Opatów zakładów Uczestniczenie Ja nie jestem jakimś rebeliantom dodaje co nie Nie jest moją halo żeby walczyć z obyczajami nawet jeśli ich nie za nim nie przepadam Łamanie się opłatkiem Z bliskimi Czy noga jakieś potrzeby serca jest 5 Obiecała pani premier morawiecki w Jarosław Kaczyński Myśmy byli nieraz w parze I nie taka same jak dzisiaj I to nawet wydawało się fajnie żeby Wigilię na chwilę jakoś pokazać że jeszcze jesteśmy w stanie ze sobą Rozmawiać Ja generalnie nie lubię to Swędów bofors że tak się zrobiło że tych chłopaków jest 100 czy 200 bo to jest w ratuszu dom Właśnie wczoraj może Blocka I to trochę takie jest No nie wiem jakoś