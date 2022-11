ONZ przyjęła rezolucję dot. reparacji dla Ukrainy. 14 krajów było przeciw

- To wezwanie dla państw członkowskich, by razem zbudować zgodną z prawem infrastrukturę do zajęcia się konsekwencjami rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie - mówił przed głosowaniem ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia. Przekonywał, że taki krok działa na korzyść nie tylko jego kraju, ale też może odstraszyć potencjalnych agresorów od wszczynania wojen.