ONZ: Ponad 68 mln ludzi zmuszonych do uchodźstwa

O globalnym kryzysie związanym z tym, że ok. 68,5 mln ludzi, zmuszonych zostało do opuszczenia swych krajów, mówił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców Filippo Grandi. Jego zdaniem, główną przyczyną są konflikty.

- Jest to kryzys dla matki z dziećmi, która próbuje uciec przed przemocą gangów. Jest to kryzys dla nastolatka chcącego uciec przed wojną, gwałceniem praw człowieka, przymusowym poborem. Jest to kryzys dla rządów w krajach mających niewielkie środki, które codziennie otwierają swe granice tysiącom uciekinierów - zauważył Grandi.