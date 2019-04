Arłukowicz do Radziwiłła: "Armagedon na SOR-ach to pana wina"

- Ludzie umierają na SOR-ach. Ten armagedon jest pańską winą - powiedział Bartosz Arłukowicz do byłego ministra zdrowia rządu PiS, Konstantego Radziwiłła. Ten odpowiedział: - To brednie.

Konstanty Radziwiłł stwierdził, że "jest oburzony" tym, co stało się na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Chodzi o kilka dramatycznych sytuacji, które wydarzyły się ostatnio w śląskich szpitalach. Były minister zapewnił, że nie odpowiada za to ministerstwo, lecz winnych trzeba szukać "na miejscu".

"Ludzie umierają"

- Zapraszam pana na dzisiejsze SOR-y, niech pan zobaczy, co się tam dzisiaj dzieje. Tłumy ludzi. Ludzie umierają na SOR-ach. Ten armagedon jest pańską winą - powiedział Arłukowicz. Jego zdaniem, to efekt zabrania lekarzom rodzinnym nocnej i świątecznej opieki.

- To pana decyzją spowodowano to, że ludzie nie idą do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, do lekarza rodzinnego, tylko przekierowaliście ich państwo do szpitali. Dlatego tam jest dzisiaj takie piekło, dlatego ludzie umierają w kolejkach i stoją po kilkanaście godzin - powiedział poseł PO.