Trafiła na SOR z udarem, teraz walczy o życie. Ruszyła zbiórka dla ciężarnej Pauliny

Ruszyła zbiórka pieniędzy na Paulinę, która trafiła na SOR w Zawierciu z objawami udaru. Według rodziny, personel zwlekał z pomocą. Teraz stan ciężarnej kobiety jest krytyczny.

Do zdarzenia doszło 11 marca. O godzinie 1 w nocy Paulina trafiła z objawiani udaru na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zawierciu. - Mówiła niewyraźnie, gubiła litery, płakała, nie wiedziała, co się dzieje. Nigdy u niej czegoś takiego nie widziałem. Nie chciała jechać do szpitala, ale nalegałem - opowiada partner 21-latki cytowany przez TVN24.