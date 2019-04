Ministerstwo Zdrowia zmieni zasady na oddziałach ratunkowych

Na SOR-ach w całej Polsce będzie obowiązywał "triaż", czyli segregacja medyczna pacjentów - zapowiadał w środę minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Decyzję wydał dzień po wizycie w Katowicach. Szef resortu zdrowia udał się tam po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach w śląskich szpitalach.

Co się zmieni?

Od października w największych Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych będzie działał obowiązkowy triaż, czyli podział pacjentów na: bardzo chorych, chorych, lżej chorych i całkiem lekko chorych. Do stanu chorego zostanie dopasowana odpowiednia linia: czerwona, pomarańczowa, zielona i niebieska. - Obecnie, jeśli nie ma takiego triażu, to pacjenci traktowani są jednakowo. Wydłuża to okres oczekiwania dla najbardziej chorych - zaznaczał Szumowski.